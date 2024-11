Il paradiso delle signore: Salvatore ed Elvira si sposano? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, ora che Elvira (Clara Danese) e Salvo (Emanuel Caserio) sono sicuri di aspettare un bambino e dopo essersi entrambi ripresi dallo shock iniziale, i due dovranno iniziare a fare i conti con la realtà e col primo grande problema: dire ai genitori di lei che presto saranno nonni!

Non sarà facile comunicarlo soprattutto al suocero, col quale non ci sono buoni rapporti; dunque Salvatore, per sbloccare la situazione, si convincerà che deve agire e proporrà alla sua Venere di sposarsi il più presto possibile, anche senza l’approvazione dei suoi genitori.

Cosa farà Elvira, in presa all’ansia e allo sconforto iniziali ma anche sempre più innamorata del suo Amato e convinta che sia lui l’uomo giusto? Non avrà alcuna esitazione e rivelerà alle amiche di avere accettato la proposta di Salvo!

Tutto risolto dunque? Sembrerà di sì ma nel frattempo la Venere mora riceverà una telefonata dalla nonna: siamo sicuri che sarà tutto così semplice?