La promessa, anticipazioni 14 e 15 novembre: Manuel vorrebbe affrontare Abel ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2024

Lope e Vera iniziano finalmente la loro storia e lo fanno con una bellissima dichiarazione d’amore. Manuel, incitato da Catalina, sostiene Maria nel suo sciopero e la conduce in aereo a Córdoba per parlare con un sindacalista. Vera capisce che il suo denaro è scomparso e affronta Maria, pensando che abbia sottratto i soldi. Petra conferma ad Ignacio che Cruz aveva nominato Feliciano assistente di Curro nella battuta di caccia. Ayala, dopo questa informazione, finisce per baciare Petra.

Virtudes cede al ricatto perpetrato da Norberta e torna a casa del fratello Antonio, dal quale non vuole assolutamente separarsi. Simona la incoraggia, ma l'addio si rivela molto amaro. Margarita dubita delle intenzioni di Pelayo quando propone di recarsi negli Stati Uniti. Catalina chiede quindi al conte d'Añil di dirle tutta la verità. Manuel ha la certezza che Abel ha mentito e intende affrontarlo, ma Jana gli ricorda che Abel sa della loro storia…