La promessa, anticipazioni 16 e 17 novembre: trame del fine settimana

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 16 e domenica 17 novembre 2024

Jana svela a Manuel che Abel già sapeva della loro relazione, ma non ne fa parola. Il conte Ayala dona a Petra un simbolo d’amore, mentre lei accusa Cruz di essere responsabile della morte di Feliciano. Ayala promette che scoprirà tutta la verità. Catalina incalza Pelayo per il brusco rientro dalle terme e sospetta di mister Cavendish. Tuttavia, Pelayo manifesta una certa insofferenza per il cerimoniale e per gli incontri con gli ospiti, che riporterebbero alla mente la scomparsa dei suoi genitori.

Maria guida lo sciopero per negoziare condizioni migliori per i servitori. Alonso, in buona fede, crede alla spiegazione di Pelayo. Lorenzo torna dalla visita a Eugenia e viene a sapere da Margarita del completo recupero di Curro e dell'improvviso rientro di Pelayo e Catalina. La vedova sospetta che tra i due ci siano già tensioni e Lorenzo promette di indagare. Romulo informa il marchese dello sciopero e richiede la nomina di un mediatore. Alonso accetta di trattare, ma Cruz pensa a delle rappresaglie….