La promessa, anticipazioni 2 – 3 novembre: Alonso informa Manuel dell’assenza di Jana

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 2 e domenica 3 novembre 2024

Cruz trova Curro da solo in una stanza e insiste affinché Alonso prenda provvedimenti contro Jana per non aver rispettato le sue istruzioni. Cruz rimprovera Pia e le ordina di sorvegliare meglio il personale. Alonso si imbatte in Maria al posto di Jana e le ordina di smettere di coprirla. Manuel rientra dalla competizione, dove si è classificato secondo; Cruz lo rimprovera per l’ansia che provoca sia a lei che ad Alonso, causando una discussione che viene interrotta dall’intervento di Alonso, il quale informa Manuel dell’assenza non giustificata di Jana.

Pelayo e Catalina desiderano visitare insieme le Terme de la Jara, ma Alonso si oppone poiché non sono sposati. Tuttavia, Cruz acconsente poiché Catalina condividerà la stanza con una dama di compagnia scelta dai marchesi: Vera. Manuel utilizza come pretesto una commissione per permettere a Maria di uscire alla ricerca di Jana. Ayala chiede a Cruz di raccomandargli una persona estremamente fidata per affari molto delicati; Cruz suggerisce Petra, ma sarà solo temporaneamente. Maria rintraccia Jana a casa di Ramona e la persuade a tornare immediatamente. Lope non riesce a confessare i suoi sentimenti a Vera.