La promessa, anticipazioni 20 novembre: Vera chiede i soldi a Maria ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 20 novembre 2024

Lo sciopero crea ancora problemi ai nobili, e intanto continuano le trattative condotte da Lorenzo, Romulo e Maria. Il primo risultato ottenuto è la restituzione del posto di cameriera a Jana. Ayala rivela intanto a Petra di amarla ancora.

Vera chiede a Maria di ridarle il denaro che era in soffitta, ma lei le risponde di non averlo mai preso per sé. Jana riferisce a Manuel di aver fatto una domanda a bruciapelo ad Abel riguardo all’incendio e continua a pensare che il dottore non si trovasse sul luogo della tragedia.

Lorenzo chiede alla servitù notizie sull’attività delle marmellate. Petra è alquanto scostante con Cruz, che peraltro le ha ordinato di non parlare più della morte di Feliciano. Jana parla con Curro e gli dice che si sente di escludere che Alonso sia coinvolto nella morte della madre. Seguici su Instagram.