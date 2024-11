La promessa, anticipazioni 28 novembre: Alonso fa una strana proposta a Manuel…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 28 novembre 2024

Cruz appare contente della scelta dell’abito da sposa di Catalina. Jana si imbatte in Vera mentre quest’ultima esce dalla camera di Maria. Alonso rivela a Curro che, dopo la morte di Carmen (la sua prima moglie), ebbe un’amicizia molto importante con una cameriera. Jana tenta di chiarirsi con Abel. Ignacio apprende da Petra che Margarita è la proprietaria di un quarto della tenuta.

Il colloquio di Virtudes con Pia si risolve in un disastro. Lorenzo spiega a Pelayo che intende entrare nell'attività delle marmellate e che deve parlarne a Catalina. Maria e Salvador si riappacificano dopo la lite su Lope. Alonso convince Manuel a fare un breve viaggio con lui per conoscere un pilota, ma in realtà il suo obiettivo non è quello…