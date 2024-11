La promessa, anticipazioni 29 e 30 novembre: Ayala fa una richiesta a Margarita

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024

Manuel capisce di stare cadendo in una trappola che Cruz e Alonso gli hanno preparato per andare a trovare Jimena nel palazzo dei los Infantes e di conseguenza si ribella ai genitori. Ignacio chiede a Margarita di accompagnarlo al ricevimento dei marchesi di Palmar. Virtudes crede di poter essere assunta a La Promessa, ma Simona sa che il colloquio è stato un disastro e che le cose non si sono messe benissimo per sua figlia. Salvador chiede a Jana e Lope di aiutarlo a organizzare una romanticissima cena a sorpresa per Maria…