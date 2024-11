La promessa, anticipazioni 8 e 9 novembre: Curro sta per esplodere, vuole uscire! Ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2024

Manuel avvisa Jana dell’arrivo di Alonso nella stanza di Curro, e i due riescono a non farla scoprire. Petra appare molto turbata al pensiero che Feliciano non sia venuto a mancare per un incidente, e Ayala non fa che alimentare questi sospetti. Norberta irrompe a sorpresa alla tenuta, scoprendo che Virtudes non era a casa dei genitori del marito, poi inizia a prendersela con Simona per aver abbandonato i due figli e la definisce una cattiva madre, poi va via senza aver ottenuto spiegazioni da Simona.

Curro non ce la fa più, vorrebbe uscire: Abel autorizza delle uscite in quanto gli farebbe bene per la convalescenza, ma Alonso non vuole temendo che un sicario possa attentare alla sua vita. Cruz sorprende Jana che parla con Manuel e la tratta male, così lui la rimprovera facendola arrabbiare. Romulo e Manuel si confrontano sui dati raccolti sulla presenza di Abel a Cordoba, ma il bel dottore non risulta tra i medici presenti sul luogo. Martina decide di scrivere una lettera a Leonor. Jana aiuta Lope con il suo blocco emotivo che finora gli ha impedito di dichiararsi a Vera…