La Promessa anticipazioni: Abel confessa a Jana e Manuel il suo segreto

Sta per arrivare il momento della verità per il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara). Nel corso delle prossime puntate italiane de La promessa, il medico confesserà infatti a Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho) il suo più grande segreto. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: Abel in cerca di redenzione

La storyline partirà nel momento in cui Jimena de los Infantes (Paula Losada) ritornerà a La Promessa ed otterrà da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e da Alonso (Manuel Regueiro) il permesso di trattenersi lì al fianco del marito Manuel, che non prenderà ovviamente con gioia l’idea di dover tornare a vivere sotto lo stesso tetto della “squinternata” consorte.

A quel punto, visto che si sarà pentito per aver più volte interferito nella relazione tra Manuel e Jana, Abel troverà il coraggio di parlare con Jimena e le chiederà di confessare al marito che, mesi fa, ha inscenato la sua gravidanza e il successivo aborto con il suo aiuto. In questo modo, Bueno intenderà prendersi le sue responsabilità nella faccenda, ma la Infantes chiederà appunto all’uomo alcuni giorni di tempo per guadagnarsi la fiducia dei Lujan. Tuttavia, il pentimento di Abel non si fermerà qui…

La Promessa, spoiler: il segreto di Abel

Durante un altro confronto, Abel in lacrime farà presente a Jana e Manuel che ha mentito e svelerà loro il suo più grande segreto: è sposato – fin da quando era molto giovane – con Laura, una donna costretta a passare gran parte del tempo in ospedale a causa di una malattia incurabile ai polmoni.

Dopo aver sottolineato che ha inizialmente accettato il lavoro a La Promessa per farsi carico delle ingenti spese mediche per le cure della sposa, Abel specificherà di essersi trovato a vivere nel corso delle settimane in una specie di bolla, che l’ha portato a dimenticarsi dei suoi doveri di marito e, soprattutto, ad innamorarsi follemente di Jana.

Una versione che, in pochi secondi, scaccerà via ogni tipo di dubbio di Jana e Manuel sul conto di Abel, che rivelerà loro di non essere mai andato a Cordoba per curare gli ammalati di un incidente avvenuto in una fabbrica (evento sul quale stava indagando lo stesso Lujan). Bueno asserirà infatti di essersi assentato per andare in ospedale e fare visita alla moglie, date le continue richieste in tal senso del padre Eusebio.

La Promessa, trame: Manuel e Jana perdonano Abel ma…

Analizzati i fatti, Manuel e Jana decideranno dunque di dare una nuova chance alla loro amicizia con Abel. Quest’ultimo sarà quindi grato alla domestica e al marchesino per la fiducia che hanno riposto in lui, anche se sarà cosciente del fatto che tutto potrebbe nuovamente incrinarsi appena Jimena parlerà allo stesso Manuel di tutte le menzogne sulla gravidanza mai esistita.

Un pensiero che preoccuperà tantissimo Abel, soprattutto quando Manuel e Jimena si renderanno protagonisti di una feroce discussione (di fronte a diversi membri della famiglia) che porterà alla luce un'altra scomoda verità…