La Promessa anticipazioni: Alonso “invita” Ayala ad andarsene ma…

C’è un ospite che sarà sempre più sgradito nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Parliamo, ovviamente, del conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Dopo Cruz Ezquerdo (Eva Martin), anche Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) cercherà infatti di mandare via l’uomo dalla tenuta, ma l’impresa sarà tutt’altro che semplice.

La Promessa, news: Ayala sempre più vicino a Margarita

Come vi abbiamo già raccontato, Ayala comincerà a corteggiare la vedova Margarita (Cristina Fernandez) per entrare in possesso del 25% de La Promessa di sua proprietà. Un piano che porterà avanti, in accordo con Petra Arcos (Marga Martinez), per vendicare la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo), ucciso dalla stessa Cruz per errore mentre tentava di far fuori, durante una simulazione di un incidente di caccia, il nipote Curro de la Mata (Xavi Lock).

Anche se si sentirà minacciata dalla vicinanza tra Margarita e Ayala (tanto da manifestare più volte ad Ignacio la sua gelosia), Petra reggerà il gioco all’ex amante. Tale gioco, però, nel giro di poco tempo attirerà i sospetti di Cruz, per niente favorevole alla relazione nascente con la cognata. Non a caso, la dark lady deciderà di porre rimedio alla questione, in maniera piuttosto drastica!

La Promessa, trame: Cruz cerca di cacciare Ayala

Nel bel mezzo di uno scambio di opinione, Cruz mostrerà infatti tutta la sua contrarietà ad Ayala per la relazione che sta instaurando con Margarita e lo inviterà a lasciare, seduta stante, La Promessa. Tale richiesta sarà però rispedita alla mittente: Ignacio sottolineerà che anche la stessa Margarita è proprietaria del 25% della tenuta e che da quel momento può considerarlo un suo ospite. Si tratterà di un vero e proprio affronto, che andrà avanti quando la madre di Martina (Amparo Pinero) confermerà alla stessa Cruz ciò che ha detto il conte.

Fatto sta che, dopo la mancata cacciata, Cruz ripenserà meglio ad ogni mossa fatta da Ayala fin dal giorno in cui è arrivato nella sua proprietà e capirà esattamente dove sta andando a parare. Per questo, in un discorso successivo, suggerirà ad Alonso di invitare il loro ospite ad andare via per un periodo, precisando che molto probabilmente ha delle mire sulla parte della loro residenza che appartiene a Margarita.

La Promessa, spoiler: Alonso “invita” Ayala ad andare via ma…

E così, adducendo come scusa il fatto che lui e i suoi familiari devono riprendersi in maniera solitaria per la morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada), Alonso chiederà gentilmente ad Ignacio di andare via da La Promessa, specificando che potrà tornare a fare loro visita ogni volta che lo vorrà. Anche in questo caso, la reazione di Ayala non tarderà però a farsi attendere: l’uomo non esiterà infatti a prendere in giro il marchese e rimarcherà che sta soltanto eseguendo, da fantoccio qual è, l’ennesimo capriccio di Cruz.

Tra i due uomini si accenderà quindi lo scontro, che arriverà ad un punto di non ritorno nell’istante in cui Ignacio accuserà Alonso di non essere mai stato in grado di prendere le decisioni in autonomia, dato che è stata sempre Cruz ad “imboccarlo”.

Comunque sia, il litigio non causerà la partenza del conte di Ayala, deciso più che mai a restare e a corteggiare Margarita per i suoi secondi fini…