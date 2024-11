La Promessa, anticipazioni: arriva Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo

Importante cambiamento in vista nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Deciso a smettere pian piano i panni del maggiordomo, Romulo Baeza (Joacquin Climent) comincerà infatti a cercare il proprio sostituto e la scelta ricadrà su Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). Tuttavia, prima dell’arrivo dell’uomo, sarà un altro personaggio a sperare invano di ottenere il posto…

La Promessa, news: Romulo cerca il suo sostituto

Tutto partirà quando, nel corso di un dialogo con la governante Pia Adarre (Maria Castro), Romulo ammetterà di cominciare a sentire l’esigenza di riposarsi un po’, visto che non è più giovane come un tempo e non può farsi carico di tutte le responsabilità de La Promessa. Proprio per tale ragione, come già aveva fatto tempo prima mettendo alla prova Mauro Moreno, Baeza sentirà l’esigenza di eleggere il proprio sostituto che, stando alle sue intenzioni, dovrà farsi carico di tutto il personale di servizio della tenuta.

In tal senso, Romulo preciserà infatti a Pia che non vuole lasciare dall’oggi al domani il suo incarico per i Lujan, tant’è che preciserà che continuerà ad occuparsi in prima persona della parte amministrativa del lavoro di maggiordomo. Fatte queste premesse, Romulo deciderà dunque di indire dei colloqui per la scelta del suo sostituto, almeno finché non riceverà una proposta “interna”…

La Promessa, trame: Salvador si offre per il posto

Spronato dalla fidanzata Maria Fernandez (Sara Molina), Salvador Romea (Mario Garcia) deciderà di farsi avanti per il posto di lavoro. Nonostante tutte le perplessità del caso (in passato gli aveva già affidato il compito di capo dei lacchè, che non aveva svolto al meglio per via del rapimento di Maria effettuato da Valentin), Romulo deciderà così di dare una nuova opportunità a Salvador, premettendogli che cercherà di metterlo alla prova per capire se è davvero in grado di svolgere fino in fondo tale servizio.

Prova che, purtroppo per lui, Salvador non supererà affatto: non riuscirà a sopportare le continue pressioni di Romulo e, al culmine di una discussione, minaccerà addirittura di licenziarsi. Parole dalle quali farà immediatamente dietro front, dopo essersi confrontato con Maria, ma ciò basterà a far capire a Romulo che non è lui la persona adatta…

La Promessa, spoiler: Ricardo Pellicer è il nuovo maggiordomo!

Dopo aver detto a Salvador che non è il nuovo maggiordomo, convincendolo però a restare a servizio come lacchè, Romulo si metterà in contatto con l’esperto Ricardo Pellicer, al quale darà l’incarico. Il personaggio sarà interpretato dall’attore Carlos de Austria, che i telespettatori italiani conoscono molto bene: in passato, infatti, ha interpretato Cristobal Garrigues a Il Segreto e Aurelio Quesada a Una Vita.

Fin dai suoi primi minuti a La Promessa, Ricardo farà presente a tutti i dipendenti che pretende da loro rigore e disciplina, annunciando loro che non farà passare in cavalleria nessun tipo di sbaglio. Non a caso, appena le mura della tenuta verranno scosse da una nuova tragedia, Pellicer assumerà un atteggiamento decisamente intransigente con Pia per un motivo ben preciso…