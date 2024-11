La Promessa anticipazioni: Ayala sul punto di picchiare Petra, lo farà davvero?

Rapporti tesissimi in arrivo tra Petra Arcos (Marga Martinez) e Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i genitori dell’ormai defunto Feliciano (Marcos Orengo) entreranno in rotta di collisione a causa di Margarita de Lujan (Cristina Fernandez). Nel corso di una discussione animata, l’uomo sembrerà infatti sul punto di voler picchiare la domestica. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Ayala e il falso corteggiamento a Margarita

Certo del fatto che sia stata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ad organizzare l’attentato ai danni di Curro de la Mata (Xavi Lock) nel quale ha perso la vita Feliciano, Ayala farà presente a Petra che intende iniziare a corteggiare Margarita, per farla innamorare, con il solo fine di entrare in possesso del suo 25% de La Promessa e darà così inizio alla sua personale vendetta contro la Ezquerdo.

La Arcos si lascerà dunque incantare dalle parole della sua vecchia fiamma, tant’è che inizialmente lo aiuterà anche ad inasprire il rapporto tra la stessa Margarita e Martina (Amparo Pinero), contraria all’idea che la madre si stia rifacendo una vita a soli cinque mesi di distanza dalla morte del padre Fernando (Javier Collado). Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Petra inizierà ad avere l’impressione che Ignacio non stia semplicemente giocando con Margarita, ventilando l’ipotesi che sia fortemente attratto da lei.

La Promessa, trame: Cruz cerca di caccia Ayala ma…

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? In primo luogo, c’è da dire che anche Cruz si mostrerà infastidita dall’evidente sintonia tra l’ospite Ignacio e l’odiatissima cognata Margarita. Proprio per questo, dopo averli osservati attentamente, inizierà a mettere i bastoni tra le ruote alla coppietta. Non a caso, durante un dialogo piuttosto acceso, Cruz farà presente a Ignacio che deve lasciare seduta stante La Promessa perché non intende più dargli ospitalità a causa del legame con la madre di Martina.

Ignacio riuscirà però a volgere la situazione a proprio vantaggio: appellandosi al 25% della tenuta appartenente alla sua nuova “fiamma”, il conte di Ayala dirà a Cruz che, da quel momento, può considerarlo un ospite di Margarita. Idea che la vedova Lujan appoggerà appena la Ezquerdo gliene chiederà conferma…

La Promessa, spoiler: Ayala sul punto di picchiare Petra!

Orgoglioso del suo successo, Ayala passerà subito da Petra per raccontarle quanto accaduto con Cruz, ma la risposta della domestica sarà del tutto inaspettata. Inorridita dal suo comportamento, che considererà un vero e proprio doppio gioco per tenerla semplicemente legata a sé e fare i suoi comodi con Margarita, Petra dirà a chiare lettere a Ignacio che lo trova patetico e che sta perdendo di vista il loro proposito di vendetta.

Parole che faranno arrabbiare tantissimo Ayala, il quale a quel punto darà l’impressione di voler picchiare Petra, salvo bloccarsi all’ultimo secondo chiarendo che non è solito alzare le mani ad una donna. Un litigio, decisamente acceso, che darà modo a Petra di mettere nuovamente in guardia Ignacio sul conto di Cruz.

L'inserviente affermerà infatti che sta sottovalutando la Ezquerdo, visto che è capace di compiere qualsiasi tipo di azione criminale…