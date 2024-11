La Promessa anticipazioni: chi è davvero Vera Gonzalez?

La giovane domestica Vera Gonzalez (Angela Echaniz) non è chi dice di essere. Questo, ormai, lo hanno capito tutti i telespettatori de La Promessa. Tuttavia, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, qualcuno avrà la concreta impressione di averla già vista da qualche parte. Stiamo parlando di Mercedes (Laura Barba), la madre di Jimena de los Infantes (Paula Losada). Cerchiamo quindi di fare chiarezza su questa storyline…

La Promessa, news: Lope vuole conoscere il padre di Vera ma…

Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, vi abbiamo parlato di alcuni contrasti che sorgeranno tra Vera e il neo fidanzato Lope Ruiz (Enrique Fortun). Dati i forti sentimenti che sente nei suoi confronti, il cuoco manifesterà la volontà di presentarsi ufficialmente al padre della Gonzalez, ma quest’ultima non vorrà proprio saperne e gli ricorderà che è arrivata a La Promessa proprio perché stava fuggendo da lui.

In ogni caso, dopo vari tentativi di convincimento non andati a buon segno, Lope finirà per arrendersi al rifiuto di Vera e, nel bel mezzo di un chiarimento, le farà presente che intende rispettare tutto il tempo del quale ha bisogno per riconciliarsi, definitivamente, col padre. Discorso dal quale sarà però chiaro che la Gonzalez sta nascondendo a Ruiz qualcosa di molto importante…

La Promessa, trame: Romulo e i soldi di Vera

In concomitanza a tutto questo, Vera avrà modo di preoccuparsi anche quando Romulo Baeza (Joacquin Climent) troverà la borsa piena zeppa di denaro che le aveva sottratto in precedenza Maria Fernandez (Sara Molina). Gonzalez temerà infatti che il maggiordomo possa presto scoprire che i soldi sono suoi, ma tirerà un sospiro di sollievo quando, inaspettatamente, Maria si prenderà la colpa ed asserirà di avere semplicemente trovato in precedenza quella borsa e di averla nascosta nella speranza che nessuno la reclamasse e potesse intascarsi il contenuto.

E così, mentre Romulo e Pia Adarre (Maria Castro) si confronteranno per capire cosa fare di quel denaro, dopo aver escluso l’ipotesi che appartenga ai Lujan, Vera si troverà nuovamente in difficoltà quando si troverà ad assistere Jimena e sua madre Mercedes…

La Promessa, spoiler: pericolo per Vera…

La stessa Mercedes avrà infatti come l’impressione di aver visto in precedenza Vera e dirà a chiare lettere che le ricorda qualcuna. La Gonzalez, ovviamente, cercherà di cambiare discorso, ma la Infantes Senior continuerà a pensarci e, ad un certo punto, asserirà che è molto simile, persino nella voce, alla figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera. Affermazione che farà visibilmente preoccupare Vera, che però dirà con fermezza a Mercedes che si sta sbagliando.

Un particolare che sarà di vitale importanza con il proseguire della narrazione, anche perché – ve lo diciamo sin da ora – la madre di Jimena non si starà affatto sbagliando… Seguici su Instagram.