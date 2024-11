La promessa, anticipazioni dall’1 al 7 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 1 a sabato 7 dicembre 2024

Le conversazioni tra Curro e Alonso hanno portato alla luce molti segreti su Dolores e il Marchese. Per questo motivo, Jana chiede al fratello di essere presente alla prossima conversazione tra i due. Cruz ordina a Petra di strappare l’abito da sposa di Catalina e Ayala chiede a quest’ultima di obbedire. Pelayo ha finalmente il coraggio di chiedere a Catalina di accettare Lorenzo come nuovo membro dell’attività delle marmellate. Maria è la donna più felice del mondo quando scopre della cena a sorpresa che le ha organizzato Salvador

A tarda sera Jimena si presenta a La Promessa senza aver avvisato, poi rifiuta di fermarsi e va dai marchesi de Cèspedes. Tra Maria e Salvador torna la passione. Pelayo chiede a Catalina di coinvolgere il capitano de La Mata nel loro commercio, e lei sposa l’idea. Cruz apprende della visita inattesa di Jimena e si alza per farla tornare, ma Manuel blocca la sua iniziativa. Petra non accetta che Ayala abbia invitato Margarita al ricevimento dei Palomar e lo fa pesare. Pia prega Teresa di istruire Virtudes (appena assunta) che risulta un disastro. Catalina e Pelayo convocano i marchesi e Lorenzo per ufficializzare l’ingresso del capitano nel commercio delle salse e delle marmellate, ma la marchesa non approva e impone ad Alonso che la quota del capitano sia detratta solo dai profitti dei due giovani, non dai loro, dei marchesi. Catalina si sposerà con l’abito indossato da sua madre, Carmen, e questo non sfugge a Margarita, ma Cruz, a denti stretti, non le dà soddisfazione.

Alonso racconta a Curro quello che è successo a Dolores e ai suoi figli. Jana, nascosta dietro a una porta, ascolta la conversazione tra i due. Nel parlare di questi eventi del passato, Alonso mostra ancora il suo dolore per quanto avvenuto. Cruz scopre che Petra non ha obbedito ai suoi ordini e non ha rovinato l’abito da sposa di Catalina. Petra, però, dà alla marchesa una valida motivazione per il mancato rispetto dell’ordine. Lorenzo fa pressione su Pelayo affinché possa entrare nella produzione delle marmellate. Il problema è che Catalina non vuole cedere alle richieste di Cruz. Lope insiste per incontrare la famiglia di Vera e quest’ultima dice che ci penserà, ma non sembra convinta. All’interno de La Promessa, sono tutti in agitazione per il prossimo ritorno di Jimena, soprattutto Catalina e Manuel. La moglie del giovane erede è pronta a tornare, resta solo da definire quando. Forse sarà prima di quanto tutti sospettino.

Abel benedice la relazione tra Jana e Manuel e si scusa per gli errori commessi. Ma questo apparente momento di pace è offuscato dal ritorno di Jimena, della cui guarigione ancora tutti dubitano. Infatti tutte le cameriere, Teresa per prima, sono incaricate di tenerla d'occhio. Margarita sospetta che l'interesse di Ayala per lei abbia a che fare con Cruz, ma il conte lo nega. Martina continua a sfidare Ayala e finisce per sfogare la sua rabbia sul povero Curro. Lope si riappacifica con Vera dopo i loro ultimi litigi, visto che lei si rifiuta ancora di permettere a Lope di incontrare suo padre. Le cuoche ringraziano Teresa per tutto quello che sta facendo per Virtudes, mentre Maria è ancora ossessionata da una possibile gravidanza. Il signor Cavendish arriva e scopre che Lorenzo è il nuovo socio. Quando stanno per definire i dettagli dello scambio, ricevono una spiacevole sorpresa…