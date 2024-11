La Promessa anticipazioni: Manuel confessa a Jimena di amare un’altra donna

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, un furente litigio metterà Jimena de los Infantes (Paula Losada) al corrente di una sconcertante verità: il marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) è innamorato di un’altra donna. Particolare che romperà ancora di più il fragile equilibrio mentale della donna…

La Promessa, news: Jimena ritorna alla tenuta ma…

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, la storyline prenderà il via nel momento in cui Jimena ritornerà a La Promessa e si scuserà con tutti quanti, a partire dalla cognata Catalina (Carmen Asecas), per aver cercato di dare fuoco alla tenuta. Ottenuto il permesso da Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) per restare, Jimena cercherà pian piano di riavvicinarsi a Manuel, che invece non vorrà saperne di lei poiché ormai starà vivendo, in maniera completa, il suo amore con Jana Exposito (Ana Garces).

Tuttavia, già dai primi giorni, Jimena darà l’impressione di non essersi affatto ripresa dalla sua “pazzia”: oltre a nascondere una misteriosa cicatrice sulla testa, la Infantes chiederà del tempo al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) per confessare a Manuel di avere messo in scena, mesi prima, la sua gravidanza ed il successivo aborto. Circostanze che confonderanno le idee ancora di più a Jimena, soprattutto quando Manuel rifiuterà una sua esplicita richiesta…

La Promessa, trame: Jimena fa una proposta a Manuel ma…

Eh sì: dopo essersi agghindata nel migliore dei modi, Jimena chiederà a Manuel se sia ancora valida la sua proposta di convivere sotto lo stesso tetto almeno per mantenere le apparenze con la società borghese. Stremato, Lujan risponderà picche alla richiesta della consorte e le dirà a chiare lettere che per loro non esiste alcuna possibilità di riappacificazione, motivo per il quale le chiederà di tornare a stare a casa dei genitori, promettendole però che potranno recarsi insieme ad alcuni eventi mondani.

L’ennesimo rifiuto farà dare di matto a Jimena, che il giorno successivo scenderà a fare colazione ed accuserà tutti i Lujan di averla sempre fatta sentire come una reietta non riservandole minimamente un briciolo d’affetto. Un discorso furente, quello di Jimena, che verrà interrotto da Manuel, il quale si scaglierà con parole piuttosto dure contro la moglie!

La Promessa, spoiler: Manuel confessa a Jimena di amare un’altra donna

Tra un’accusa reciproca e l’altra, Manuel parlerà però più del dovuto: alla presenza di Cruz, Alonso, Lorenzo (Guillermo Serrano), Catalina, Pelayo (Michel Tejerina), Curro (Xavi Lock) e la stessa Jana, il marchesino accuserà Jimena di avere sempre pensato a se stessa e di non avere mai cercato di conoscerlo, come invece una moglie avrebbe dovuto fare interessandosi, ad esempio, alle sue passioni.

Come se non bastasse, Manuel dichiarerà di non essere disgustato dalla sua persona, ma dal fatto che, grazie al loro matrimonio imposto dalle convenzioni sociali, non può vivere alla luce del sole il rapporto con la donna della quale è davvero innamorato! Una confessione in piena regola che darà modo a Jimena e a tutti quanti di scoprire che nel cuore di Manuel c’è un’altra misteriosa persona.

Le parole del ragazzo, neanche a dirlo, preoccuperanno tantissimo Jana, la quale dovrà cercare di mantenere la calma, mentre Jimena si troverà nel vortice della confusione più totale.

Tuttavia, la persona più interessata a fare chiarezza sarà Cruz, che vorrà appunto sapere il nome della donna per cui il figlio è disposto a mettere da parte il suo prestigio. Ma Manuel metterà davvero a rischio il suo rapporto con Jana, confessando tutto quanto alla spietata marchesa? Seguici su Instagram.