La Promessa anticipazioni: Simona scopre che Virtudes le ha mentito!

La giovane Virtudes (Laura Lafuente) è davvero sincera con sua madre Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval)? È questa la domanda che si dovranno porre i telespettatori de La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, Candela (Teresa Quintero) scoprirà infatti che la ragazza ha mentito e metterà subito al corrente Simona del particolare…

La Promessa, news: Virtudes e la visita di Norberta

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, Virtudes verrà assunta da Pia Adarre (Maria Castro) alla tenuta, anche se non avrà alcun tipo di esperienza nel servizio. Per questo, oltre ad affiancarle Teresa Villamil (Andrea del Rio) nel primo periodo, la governante penserà di affidare alla ragazza la mansione di sguattera. E sarà chiaro, fin dai primi momenti, che lo ha fatto solo per fare un piacere a Simona, felice all’idea di poter costruire un rapporto stabile e duraturo con la figlia.

Tuttavia, la storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui arriverà a La Promessa l’arcigna Norberta, ossia la moglie di Antonio, l’altro figlio di Simona che proprio non vuole saperne di ricucire i rapporti con lei. In seguito alla visita di Norberta, che se la prenderà con Virtudes e la inviterà caldamente a ritornare a casa, la stessa Virtudes comincerà ad avvertire delle grosse crisi di panico. Inizialmente la ragazza cercherà di nascondere i malesseri a mamma Simona, ma poi dovrà parlargliene…

Virtudes fa fatica ad ambientarsi a La Promessa – trame

Durante un dialogo, Virtudes ammetterà infatti di stare facendo davvero fatica ad ambientarsi ai ritmi de La Promessa e sosterrà che si sente come ingabbiata, visto che non può uscire all’aria aperta, com’era abituata a fare, quando ne sente la necessità. Passati alcuni giorni, Virtudes rimarcherà inoltre che non riesce a dormire la notte per aver compromesso, in maniera apparentemente definitiva, il suo rapporto con il fratello Antonio, tant’è che – dopo aver ragionato sul da farsi – arriverà alla conclusione di voler ritornare alla sua vita di prima.

Seppur con dolore, Simona non opporrà resistenza alla scelta della figlia e la spronerà a fare pace con Antonio, se è davvero quello che vuole. Almeno per ora, Pia troverà però una soluzione per evitare che la ragazza faccia i bagagli e lasci per sempre la tenuta: le darà infatti qualche giorno di ferie per tornare a casa e cercare di far pace con Antonio nella speranza che, col cuore in pace, possa dedicarsi anche più spensieratamente al lavoro.

La Promessa, spoiler: Candela scopre che Virtudes le ha mentito

Al termine delle “ferie”, Virtudes ritornerà però più triste di prima e, con le lacrime agli occhi, confesserà a Simona di non essere riuscita purtroppo a rappacificarsi con Antonio. Parole che faranno scattare una strana sensazione in Candela. Non a caso, la cuoca partirà alla volta del paesello dei figli di Simona e scoprirà da Norberta e Antonio che, in realtà, Virtudes non è mai andata da loro!

Un particolare che Candela riferirà subito a Simona, che non riuscirà a capire per quale ragione Virtudes le abbia mentito. E per questo cercherà di chiederle spiegazioni, anche per capire dove è davvero stata la figlia…