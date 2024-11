La Promessa anticipazioni: Vera tronca con Lope! Ecco perché

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa gli atteggiamenti di Vera Gonzalez (Angela Echaniz) saranno sempre più enigmatici. Non a caso, la domestica deciderà di troncare all’improvviso la sua relazione con Lope Ruiz (Enrique Fortun), che non la prenderà per niente bene…

La Promessa, news: che cosa nasconde Vera?

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, il mistero comincerà a ruotare attorno alla ragazza quando, poco prima della morte della figlia Jimena de los Infantes (Paula Losada), Mercedes (Laura Barba) avrà l’impressione di aver già visto Vera da qualche parte. Dopo aver riflettuto meglio sulla questione, la duchessa non esiterà dunque a dire a Vera di trovarla molto simile nelle movenze e persino nella voce alla figlia minore dei dei duchi de Carril y de la Vera.

Ovviamente, la Gonzalez negherà qualsiasi tipo di collegamento con la sopracitata famiglia nobile, ma sarà abbastanza chiaro che sta mentendo. Così come farà proprio con Lope quando riconoscerà che è lei la proprietaria di una valigetta piena di soldi, ritrovata da Romulo Baeza (Joaquin Climent) e della quale si è impossessata la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in persona.

La Promessa, trame: la “verità” di Vera

Messa con le spalle al muro da Lope, a Vera non resterà altra scelta se non quella di confessare al fidanzato di avere rubato quei soldi al dispotico padre. Un racconto che si farà sempre più drammatico quando la Gonzalez svelerà al cuoco di essere la figlia di un pericoloso ladro, motivo per il quale è dovuta fuggire il più lontano possibile quando si è macchiata del furto di una parte del denaro sottratto illecitamente ad altre persone.

Nonostante la versione piuttosto lacunosa che Vera gli fornirà attorno al padre e alla sua famiglia in generale, Lope deciderà di dare una nuova opportunità alla sua liaison con la Gonzalez. Quest’ultima, evidentemente in difetto, non sarà però del suo stesso parere e prenderà una drastica decisione…

La Promessa, spoiler: Vera tronca con Lope!

Eh sì: dopo aver riflettuto a fondo su quanto accaduto con Lope, Vera penserà meglio al da farsi e, su due piedi, deciderà di porre fine alla sua storia con il giovane, il quale capirà che la ragazza sta cercando di nascondergli per l’ennesima volta qualcosa.

Proprio per questo, nelle giornate successive, Lope cercherà di trovare ogni tipo di pretesto per confrontarsi ancora con Vera, alla quale chiederà se lo ha lasciato perché teme che non farà altro che giudicarla per via della “fedina penale sporca” del padre.

Nonostante la rassicurazioni di Lope in tal senso, Vera non vorrà però sentire ragione e continuerà a persistere con l’intenzione di porre fine alla liaison. Almeno fin quando le sue origini, stavolta quelle vere, non verranno a galla… Seguici su Instagram.