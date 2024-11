La Promessa: Petra gelosa di Ayala! | Anticipazioni

Mai fare dubitare il tuo alleato numero uno, soprattutto se vuoi vendicare la morte di tuo figlio. È questo il “campo minato” nel quale si muoverà Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) nel corso delle prossime puntate de La Promessa.

Certo che sia stata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ad organizzare l’incidente di caccia ai danni di Curro (Xavi Lock) nel quale purtroppo ha perso la vita l’erede Feliciano (Marcos Orengo), Ignacio darà il via alla sua vendetta con la complicità di Petra Arcos (Marga Martinez), la madre del ragazzo, ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

La Promessa, news: Ayala comincia a corteggiare Margarita ma…

La storyline partirà nel momento in cui Ignacio apprenderà che Margarita (Cristina Fernandez) possiede il 25% de La Promessa. A quel punto, dati i sospetti sul conto di Cruz circa la morte di Feliciano, il conte di Ayala inizierà a corteggiare senza remore Margarita. Particolare che infastidirà parecchio Martina (Amparo Pinero), convinta che la madre non stia rispettando la memoria del padre Fernando (Javier Collado), morto da appena cinque mesi.

Tuttavia, Martina non sarà la sola a stranirsi di fronte all’improvviso interessa mostrato da Ayala per la vedova Lujan. Oltre a Cruz, visibilmente indisposta dal corteggiamento avviato dall’amico fraterno, ad infastidirsi ci sarà anche Petra, a cui Ignacio darà però delle spiegazioni…

La Promessa, trame: Petra decide di assecondare Ayala

Dopo averla presa da parte, Ignacio dirà a Petra che non deve credere minimamente al suo interesse per Margarita e sottolineerà che intende farla innamorare di lui per poi sottrarle il 25% de La Promessa e cominciare proprio da lì la sua vendetta contro Cruz.

Una spiegazione che sembrerà fare centro nel “cuore” di Petra, disposta a tutto affinché la marchesa la paghi per la morte di Feliciano, il suo unico figlio. La Arcos sceglierà dunque di fidarsi di Ayala, che considererà accomunato dal suo stesso dolore. Col trascorrere dei giorni, le insicurezze di Petra riemergeranno però pian piano, soprattutto quando vedrà Margarita tentare di dare un bacio ad Ayala: un avvicinamento che la stessa Petra interromperà presentandosi all’improvviso nel salone…

La Promessa, spoiler: la gelosia di Petra

Ancora una volta, invece di starsene buona e in silenzio, Petra affronterà Ayala, che ribadirà di stare agendo soltanto per portare a termine il piano che si sono prefissati. L’ennesimo chiarimento sarà sintomo del fatto che, molto probabilmente, la Arcos non si fida affatto di Ignacio, nonostante la speranza che Feliciano possa prima o poi avere la giustizia che si merita.

Un equilibrio piuttosto precario, quello tra Ayala e Petra, che non mancherà di riservare sorprese negli eventi futuri della telenovela iberica, soprattutto quando Margarita comincerà a rappresentare davvero una minaccia nel rapporto, decisamente controverso, tra la domestica e il conte… Seguici su Instagram.