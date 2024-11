My Home My Destiny anticipazioni: Cemile e Nuh lasciano la casa di Mehdi

Nel corso degli episodi futuri di My Home My Destiny, Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) si sentirà sempre più isolato. Tale situazione si verrà a creare nel momento in cui l’ex marito di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) si renderà protagonista di un atto prepotente e intimidatorio nei riguardi della moglie Benal (İncinur Sevimli), che porterà la sorella Cemile (Elif Sönmez) a prendere una sofferta decisione…

My Home My Destiny, news: Mehdi segrega in casa Benal

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando, stanca di non ricevere le dovute attenzioni da Mehdi, ancora ossessionato da Zeynep, Benal progetterà di fuggire lontana dal marito con la piccola Mujgan. Una volta che capirà le intenzioni della cognata, Cemile metterà subito sull’avviso Karaca, il quale reagirà in una maniera del tutto inaspettata.

Mehdi rincaserà infatti in fretta e furia e, dopo averle strappato Mujgan dalle braccia, rinchiuderà a chiave Benal nella stanza per impedirle di andare via, come aveva fatto qualche mese prima con Zeynep per evitare che andasse a lavorare nello studio legale di Bariş Tunahan (Engin Öztürk). A salvare Benal ci penserà dunque proprio Zeynep, che correrà in suo soccorso e, dopo averla liberata, le darà ospitalità in casa sua.

My Home My Destiny, trame: Nuh è stanco del comportamento di Mehdi

Tra le persone più scosse per la nuova cattiveria commessa da Mehdi, oltre a Cemile, ci sarà anche Nuh (Fatih Koyunoğlu), il quale non riuscirà più a comprendere, né tanto meno a giustificare, le tante malefatte dell’ormai ex amico fraterno. Non a caso, dopo essere arrivato persino alle mani con Mehdi, Nuh porrà la moglie Cemile di fronte ad una scelta.

In pratica, Nuh obbligherà Cemile a scegliere se salvare il loro matrimonio oppure continuare nonostante tutto a stare al fianco di Mehdi, ormai diventato un vero e proprio criminale al servizio di Cengiz (Rıza Akın) e dei suoi loschi uomini. Fortunatamente, stavolta Cemile ragionerà meglio sul da farsi e prenderà la soluzione più giusta…

My Home My Destiny, spoiler: Cemile e Nuh lasciano la casa di Mehdi

Al termine di uno scambio di idee con Mehdi, Cemile deciderà di seguire il marito e, pur sperando che il fratello possa presto redimersi e tornare sulla retta via, farà le valigie ed accetterà di trovare una nuova sistemazione insieme a Nuh. Inizialmente, come già immaginerete, i coniugi troveranno ospitalità nella grande casa di Zeynep e delle sue mamme Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara).

Una soluzione che durerà per poco tempo, visto che Nuh avrà abbastanza fretta di cominciare finalmente la sua vita matrimoniale con Cemile senza interferenze. Il tutto mentre Mehdi sarà sempre più isolato e intrappolato, al tempo stesso, negli affari loschi di Cengiz… Seguici su Instagram.