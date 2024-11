My home my destiny, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024

Zeynep decide di andare a parlare con Mehdi nel luogo dove lui ora lavora. Nota però la presenza di persone poco raccomandabili e vede lui molto cambiato, infatti è preoccupata. La ricezione di uno strano pacco contenente delle mele non fa altro che alimentare i sospetti e le preoccupazioni della ragazza. Zeynep è molto ansiosa e anche al lavoro questa cosa viene notata. Baris cerca di fare il possibile per distoglierle i pensieri dalle preoccupazioni, ma non è facile. I dubbi di Zeynep diventano realtà quando alcuni scagnozzi si presentano a casa sua dove avviene una sparatoria: Mehdi si mette in mezzo per cercare di proteggere Zeynep, ma viene colpito…

Mehdi è ferito e a casa sono tutti preoccupati per lui. Zeynep chiede al suo ex marito di fermarsi a dormire, viste le sue condizioni. Nermin si scusa con Mehdi per il suo comportamento passato, consapevole del fatto che se non ci fosse stato lui a fare da scudo con il suo corpo, sua figlia Zeynep sarebbe probabilmente morta. A malincuore, Mehdi si ferma a dormire nella casa in cui vivono Zeynep, Sultan, Emine, Nermin e Sakine, ma si sente profondamente a disagio a stare sotto lo stesso tetto con Zeynep, per la quale continua a provare dei forti sentimenti.

La stessa Emine affronta la sua amica sull'argomento: secondo lei, Zeynep non smetterà mai di amare Mehdi, come in una specie di incubo infinito. Nel frattempo, Benal e Cemile sono a casa e aspettano con ansia il ritorno di Mehdi, che si ripresenterà soltanto la mattina dopo colazione, adducendo come scusa i soliti impegni di lavoro, per non far preoccupare sua sorella.