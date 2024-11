Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 13 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Segreti di famiglia di mercoledì 13 novembre 2024

Engin, pur essendo stato isolato, può ancora comunicare con il suo avvocato, la zia Seda. Lacin, incitata da Yekta, va dalla sorella e le propone di ereditare lo studio legale. Come contropartita, però, dovrà fermare Engin e impedirgli di portare a compimento la sua vendetta. Cinar vorrebbe fuggire all’estero, ma non sa come uscire dal Paese e così si mette in contatto con Serdar per ottenere un passaporto falso…. Seguici su Instagram.