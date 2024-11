Segreti di famiglia, anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2024

Lunedì 11 novembre vedremo un riassunto degli episodi precedenti. Le puntate inedite ricominceranno martedì 12, con Eren che – minacciato da Engin – si sfoga con Ilgaz per trovare una soluzione: non sa se confessare alla figlia Tugce la verità, cioè che lui è il vero padre. Nel frattempo anche Ilgaz deve gestire l’ultimatum di Engin: convincere il padre a confessare il suo reato di sei anni prima oppure dire tutto a Ceylin. Deve fare una scelta tra lei e suo padre. Ma Ilgaz, ormai innamorato, non ha dubbi sulla scelta da fare. Così confessa la verità a Ceylin, la quale poi affronterà Metin. Ceylin è addolorata, se il padre non fosse finito in galera forse la sorella sarebbe ancora viva.

Engin viene isolato, ma ha ancora la possibilità di comunicare con il suo avvocato, la zia Seda. Lacin, incoraggiata da Yekta, si reca dalla sorella e le propone di ereditare lo studio legale. In cambio, dovrà fermare Engin e impedirgli di vendicarsi. Cinar desidera fuggire all’estero, ma non sa come uscire dal paese, così contatta Serdar per ottenere un passaporto falso.

Ceylin è furiosa e desidera vendicarsi di tutti: Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per averle nascosto la verità ed Eren per aver difeso il suo amico rimanendo in silenzio. Metin si scusa, ma le sue parole non bastano. Ilgaz le rivela che l’amore che prova per lei lo ha bloccato dal parlare, temendo di perderla. Eren cerca di farle capire le motivazioni dietro le azioni di Metin e il silenzio di Ilgaz, ma non c’è nulla da fare.

Le lacrime di Defne, angosciata all’idea che il padre possa essere arrestato, riescono a scalfire la corazza di dolore che Ceylin ha costruito per affrontare la perdita della sorella Inci e del padre Zafer, oltre al tradimento di Ilgaz. Nel frattempo, Mert scopre che Cinar, ricattato da Engin, ha intenzione di scappare all’estero e sta cercando di ottenere un passaporto in modo non ortodosso. Tuttavia, Mert si assicurerà che Cinar non riesca a trovare alcun passaporto, costringendolo a confrontarsi con le sue responsabilità. Seguici su Instagram.