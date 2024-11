Segreti di Famiglia anticipazioni: la morte di Engin

Un nuovo omicidio sta per mescolare nuovamente le carte in tavola nelle prossime puntate di Segreti di Famiglia. Lo psicopatico Engin Tilmen (Onur Durmaz), attualmente recluso in carcere per l’omicidio della giovane İnci Erguvan (Ece Yüksel) verrà infatti assassinato. Circostanza che darà il via all’ennesimo giallo all’interno della dizi turca…

Segreti di Famiglia, news: Engin viene avvelenato

La storyline partirà quando Engin riceverà un libro di diritto nella sua cella. Nelle pagine dello stesso sarà stato messo un potente veleno che, nel giro di poco tempo, farà perdere i sensi al giovane avvocato, che verrà portato d’urgenza in ospedale. Lì, seppur scortato dalla polizia, Engin avrà modo di parlare con il padre Yekta (Uğur Polat), al quale chiederà di fare il possibile per farlo evadere di prigione.

Proprio mentre questo piano comincerà a prendere forma, i sospetti del procuratore Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak) circa l’avvelenamento si concentreranno su Seda Gökmen (Nergis Öztürk), la zia di Engin nonché suo avvocato difensore. Ovviamente, dato che sarà completamente estranea al fatto, Seda si difenderà dalle accuse. A quel punto, Yekta approfitterà del momento di distrazione della cognata per mettere in moto l’evasione di Engin dall’ospedale. E tutto sembrerà filare liscio…

Segreti di Famiglia, spoiler: la morte di Engin

Possiamo infatti anticiparvi che Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) si renderà conto di quanto sta accadendo e, senza pensarci due volte, si intrufolerà nella macchina di Yekta che utilizzerà Engin per darsi alla fuga. Trascorse alcune ore, Ceylin si risveglierà poi in un bosco completamente sporca di sangue e con in mano una pistola.

Lì, senza avere alcun ricordo di quanto successo, l’avvocatessa Erguvan resterà attonita quando si troverà davanti al corpo senza vita di Engin e, scossa, butterà a terra la pistola e scapperà. A ritrovarla, fortunatamente, sarà Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), il quale non comprenderà che cosa le sia successo perché, in preda allo shock, Ceylin non riuscirà a proferire nemmeno mezza parola. Non a caso, il pubblico ministero non esiterà a portare la moglie in ospedale per far sì che venga curata dai medici.

Segreti di Famiglia, trame: Ceylin arrestata!

Il puzzle inizierà dunque a comporsi quando la polizia ritroverà il cadavere senza vita di Engin. Come facilmente prevedibile, tutti i sospetti ricadranno su Ceylin, soprattutto quando nella pistola che ha ucciso il giovane – a causa del proiettile entrato dritto nel sui cuore – ci saranno le sue impronte digitali: una prova che Yekta utilizzerà affinché Pars possa procedere con l’arresto di Ceylin, facendo leva sul fatto che la donna ha ucciso Engin per vendicare l’assassinio della sorella İnci.

E così, mentre una Ceylin sempre più confusa non riuscirà a difendersi e verrà accusata dell’omicidio di Engin, il capo della polizia Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal), nonché padre di Ilgaz, verrà colto da un terribile sospetto. A dire di Metin, nella morte di Engin e nell’arresto della Erguvan potrebbe infatti essere coinvolto il padre Mert (Cezmi Baskın). Per quale motivo? Semplice: impedire a Ceylin, ormai in carcere, di continuare a cercare il padre Zafer (Ali Seçkiner Alıcı), ucciso dal nipote Çınar (Arda Anarat) al culmine di una colluttazione fisica… Seguici su Instagram.