Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 14 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Segreti di famiglia di giovedì 14 novembre 2024

Ceylin è molto arrabbiata e desidera vendetta verso tutti: Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per averle taciuto la verità e Eren per essere rimasto in silenzio pur di difendere il suo amico. Metin chiede scusa, ma le sue parole non sono sufficienti. Ilgaz le rivela che l’amore che nutre per lei lo ha bloccato dal parlare, avendo paura di perderla. Eren tenta di farle comprendere le motivazioni dietro le azioni di Metin e il silenzio di Ilgaz, ma sembra essere tutto inutile. Seguici su Instagram.