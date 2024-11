Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 17 e 18 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Segreti di famiglia di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024

I secondini perquisiscono la cella di Engin, trovandovi il suo cellulare sotto il materasso della brandina. Pars chiede che il detenuto venga isolato e scopre che Ilgaz ha fatto la sua stessa richiesta. In seguito, il procuratore convoca l’avvocato Seda sospettando che sia stata lei a far arrivare il cellulare in carcere. La donna afferma di non essere stata lei, ma le sue risposte non riescono a convincere Pars, il quale ordina il sequestro del telefonino e del computer di Seda facendola arrestare…. Seguici su Instagram.