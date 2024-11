Anticipazioni e trama puntata Segreti di famiglia di giovedì 21 novembre 2024

Neva si reca da Engin in carcere, ma al suo arrivo il giovane viene trovato privo di sensi nella sua cella e subito condotto in ospedale. Le sue condizioni risultano gravi. Nel frattempo Ceylin raggiunge Seda, ma mentre stanno parlando lei viene avvisata delle condizioni di salute di Engin e insieme le due si precipitano in ospedale. Le raggiunge anche Ilgaz…..