Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 19 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 19 novembre 2024

Otto, un personaggio che arriva direttamente dal passato di Greta, vuole da lei dei soldi, mentre Erik scopre che un investimento da lui fatto gli ha fruttato seimila euro (che decide di investire in argento). Eleni, dopo aver passato una bella serata con Julian, si rende conto di aver perso il braccialetto con i cigni, un dono di Leander. Max, sempre più preso da Imani, riesce a ritardare la sua partenza per la Tanzania, ma per lui c'è in serbo una brutta sorpresa…