Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 2 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 2 dicembre 2024

Werner si trova senza voce e a quel punto Christoph si offre di essere lui a pensare al signor Schneider. Werner e Robert non ne sono affatto entusiasti. Max invita Imani a cena e lei accetta, ma gli spiega che possono essere solo amici: lei ha già un ragazzo, che sposerà. Max le confessa egualmente di esserne innamorato. Robert vede per caso Nicole al Liebling e poi la stessa sera in birreria. Vorrebbe parlarle ma esita, così la donna se ne va. Il mattino dopo la scorge sul pontile del lago, tergiversa ancora e lei va via. La rivede di nuovo in albergo, si avvicina per parlarle ma viene interrotto da Alexandra che li presenta: lei è la nuova governante del Fürstenhof… Seguici su Instagram.