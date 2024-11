Tempesta d’amore, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024

Noah prova a distrarsi dai suoi sentimenti per Valentina concentrandosi su Greta. E così, quando quest’ultima si accorge che qualcuno la sta seguendo, Schwarzbach sospetta immediatamente della Saalfeld…

Leander sospetta che Alexandra sia coinvolta nella scomparsa di Gesine. Eleni, però, difende a spada tratta la madre.

Max tenta in tutti i modi di convincere Imani a restare al Fürstenhof. Lei, però, non sembra dargli ascolto…

Greta si ritrova di fronte ad Otto, uno studente del collegio la cui vita è stata distrutta proprio dalla cuoca. Ed ora il ragazzo pretende un risarcimento…

Eleni perde il braccialetto regalatole da Leander. Julian la aiuta nella ricerca, ma senza successo. E così, per rincuorare l’amica, il giovane Specht dona alla ragazza un nuovo braccialetto…

Greta si mette disperatamente alla ricerca del denaro che Otto le ha chiesto, ma tace a tutti il vero motivo del suo improvviso bisogno di soldi. Nel frattempo Otto mette gli occhi su Erik…

Max riesce finalmente a far colpo su Imani, impressionandola con il suo spirito di iniziativa. Poco dopo, però, il fitness trainer sorprende la sua amata insieme a Leander in una situazione fraintendibile…

Robert e Michael decidono di rimettersi in gioco e conoscere nuove donne.

Eleni chiede un favore a Julian, che – per aiutarla – finisce per mancare un importante impegno di lavoro.

Valentina sorprende Otto mentre quest’ultimo prova a sottrarre del denaro dall’armadietto di Erik. Il ragazzo riesce a cavarsela con una scusa… mentre è Greta a finire nei guai!

Max scopre che Imani sta per sposarsi e pensa dunque di non avere più alcuna chance. Poi, però, un incontro cambia tutto…

Markus suggerisce ad Eleni di collaborare attivamente al progetto di Imani. A sua insaputa, però, anche Leander è stato coinvolto nell’iniziativa…

Max confessa ad Helene di voler essere un padre più presente. E così, quando vede il piccolo Arthur piangere, decide di portarlo spontaneamente fuori nel tentativo di calmarlo. Peccato solo che il ragazzo non avvisi Vanessa…

Greta è sconvolta per le accuse di furto e si proclama innocente. A quel punto Valentina ripensa al suo sospetto incontro con Otto…

Vanessa e Carolin sono nel panico per la scomparsa di Arthur. Quando stanno per lanciarsi in una disperata ricerca, però, Max ricompare col bambino.

Eleni assicura a Markus di non avere alcun problema a lavorare con Leander e accetta la collaborazione. Alexandra ne è tutt’altro che felice…

Otto confessa a Valentina il furto, ma le garantisce di voler restituire il denaro. Inizialmente la ragazza vorrebbe cacciare il ladruncolo, ma poi viene sopraffatta dalla pietà nei suoi confronti…

Vanessa promette a Max di concedergli più tempo insieme ad Arthur. Poi, però, la ragazza inizia a fantasticare di trasferirsi con Carolin in Austria… Seguici su Instagram.