Tempesta d’amore, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024

Robert si imbatte in una bellissima sconosciuta, da cui rimane letteralmente stregato. E così, quando poco dopo Saalfeld ritrova la donna dei suoi sogni al Fürstenhof, si convince che si tratti di un segno del destino…

Dopo le minacce di Noah, Otto scompare dal Fürstenhof. Valentina è preoccupatissima per il giovane von Arnsberg e rimprovera Noah, ricordandogli quanto Otto abbia già sofferto.

Sconvolta dai propri sentimenti per Max, Imani decide di reprimere ciò che prova ad ogni costo e respinge il fitness trainer.

Con suo grande sconcerto, Robert scopre che la donna di cui si è invaghito è Nicole Alves, la nuova candidata alla posizione di governante del Fürstenhof. Peccato solo che Nicole sia una vecchia conoscenza degli Schwarzbach, a cui è molto legata…

Noah viene sopraffatto dai sensi di colpa nei confronti di Otto. Poco dopo, Schwarzbach trova il ragazzino semi-assiderato davanti alla baita di Max…

Un errore di Julian rischia di rovinare il progetto di Eleni e Imani…

Convinto che Nicole possa diventare una spia degli Schwarzbach, Robert cerca di impedire la sua assunzione come governante del Fürstenhof. Temendo di ritrovarsi tra due fuochi, la stessa Alves medita di rinunciare al lavoro.

Mentre Greta teme per la sua relazione con Noah, Valentina aiuta Otto a trovare un lavoro per permettergli di ripagare i suoi debiti.

Tutto è pronto per le nozze di Vanessa e Carolin! Mentre le due future spose attendono impazienti il loro grande giorno, Max e Imani si avvicinano ulteriormente…

Eleni aiuta Christoph a far colpo su un importante giornalista…

Valentina implora Werner di concedere una chance ad Otto, offrendogli un lavoro al Fürstenhof. Il vecchio Saalfeld accetta, ma prima pretende di conoscere di persona il giovanotto…

Leander osserva geloso Eleni in un momento di spensieratezza con Julian. Quando la ragazza se ne accorge, prende le distanze dal fidanzato. A quel punto Julian chiede spiegazioni…

Dopo un litigio con Max, Vanessa e Carolin si vedono costrette ad annullare le loro nozze. Pentito, il fitness trainer chiede perdono alle due donne.

Leander si mette alla ricerca di Daniela Müller – l’ex compagna di stanza di Vroni – nella speranza che possa scagionarlo.

Valentina aiuta Otto a fare una buona impressione a Werner e dà in prestito al ragazzo un completo di Robert. Peccato solo che quest’ultimo lo scopra…

Leander sospetta che Alexandra possa aver corrotto anche la seconda testimone, ma poi scopre che le cose non stanno così.

Max prova a rimediare al suo gesto impulsivo che ha portato all’annullamento delle nozze di Vanessa e Carolin, ma non riesce a trovare appuntamenti disponibili in comune. E così – su consiglio di Alfons – decide di organizzare per le due donne delle nozze simboliche…

Robert è inizialmente sospettoso nei confronti di Otto, ma quest’ultimo riesce a convincerlo a concedergli una chance.

Leander si prepara ad incontrare Gesine, l’unica persona in grado di scagionarlo. Mentre è per strada, però, un incidente rovina tutto… Seguici su Instagram.