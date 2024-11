Tempesta d’amore, anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2024

Otto riesce ad impietosire Valentina con le sue bugie, al punto che la ragazza vende a Yvonne un prezioso orologio per poi donare il ricavato al ragazzo!

Mentre Eleni e Leander provano a lavorare insieme all’evento benefico di Imani, Julian si rende conto che tutte le foto da lui realizzate per il progetto di Eleni hanno come soggetto proprio la ragazza…

Vanessa assicura a Max che lei e Carolin non hanno mai parlato di trasferirsi in Austria. In realtà, però, le due donne si rendono conto che per loro si tratterebbe di un sogno che si realizza…

Otto minaccia di raccontare a Noah la verità su Greta se quest’ultima non gli consegnerà il denaro promesso. Sotto pressione, la ragazza si rivolge alla propria banca, ma Noah lo scopre, traendo le conclusioni sbagliate…

Dopo aver visto le foto realizzate da Julian, Eleni capisce che quest’ultimo si è innamorato di lei. Imani consiglia all’amica di provare a capire se ricambia i sentimenti del ragazzo…

Convinto che la fidanzata abbia dei debiti, Noah si fa prestare del denaro da Alexandra con una scusa. A quel punto Greta viene sopraffatta dai sensi di colpa.

Vanessa e Carolin ottengono a sorpresa un appuntamento in comune per celebrare il loro matrimonio. Inizia così una corsa contro il tempo per ultimare i preparativi delle loro nozze.

Tra Eleni e Julian scatta un bacio, a cui però la ragazza si sottrae spiegando di non volere più che un’amicizia. Benché deluso, Julian non può che accettare la situazione.

Greta decide di confessare a Noah tutta la verità su Otto. Proprio allora, però, la ragazza scopre casualmente che il suo ricattatore sta ingannando anche Valentina! Furiose, le due donne si mettono dunque alla ricerca del giovanotto. Purtroppo, però, anche qualcun altro è sulle tracce di quest’ultimo…

Max è a pezzi per le imminenti nozze di Vanessa e Carolin e si sfoga con Imani. Rendendosi conto che quest’ultima non sembra felice all’idea di sposarsi, il fitness trainer decide di dichiararsi. Lei, però, lo anticipa con una richiesta inaspettata…

Eleni spera che la sua amicizia con Julian non venga rovinata dai sentimenti di quest’ultimo per lei. Proprio allora il ragazzo viene incaricato di realizzare uno shooting fotografico con lei e Leander…

Greta e Valentina trovano Otto a pezzi e lo soccorrono, portandolo in una baita. Quando Noah assiste alla scena, non sa più cosa pensare.

Max insegna ad Imani ad andare in bicicletta, finendo per avvicinarsi pericolosamente a lei…

Leander viene nuovamente sopraffatto dai suoi sentimenti per Eleni. Poi, però, Alexandra lo riporta coi piedi per terra…

Noah è sconvolto dalla storia di Otto e Greta e prende le distanze dalla fidanzata. A differenza sua, Valentina si dimostra invece comprensiva nei confronti della cuoca…