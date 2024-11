Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: arriva JULIAN, nuovo amore di Eleni e rivale di Leander!

Il triangolo al centro della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per iniziare! Nelle prossime puntate italiane della soap conosceremo infatti un nuovo personaggio destinato ad insinuarsi nel rapporto tra i due protagonisti Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian sarà il nuovo amore di Eleni

I tempi in cui Eleni e Leander erano una coppia felice ed innamorata sembrano ormai un lontano ricordo. Benché i sentimenti che li legano non siano mai scomparsi, i due protagonisti hanno infatti finito per allontanarsi a causa dei crudeli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer).

Sarà proprio quando la Schwarzbach si rassegnerà finalmente alla fine della sua storia con il medico che nella sua vita comparirà un nuovo uomo: Julian Specht! Assunto al Fürstenhof come chauffeur, il nuovo arrivato conquisterà immediatamente Eleni con la sua simpatia, tanto che tra i due nascerà una bella amicizia destinata a evolversi in qualcosa di più…

Sarà infatti grazie a Julian che Eleni tornerà ad amare, arrivando addirittura a pianificare di costruire una famiglia con il nuovo fidanzato. Peccato solo che l’ombra di Leander incomberà inevitabilmente su questa relazione…

Tempesta d’amore, casting news: Tim Borys interpreta Julian Specht

Il personaggio di Julian Specht verrà interpretato da Tim Borys, artista svizzero-tedesco classe 1991. Cresciuto a Zurigo, salvo poi formarsi professionalmente a New York, il giovane interprete si è poi affermato come attore nel mercato europeo.

Tim Borys debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Julian Specht nel corso della puntata 4046 ed è destinato a rimanere in scena per parecchi mesi, segnando indelebilmente il corso della stagione. Chiudiamo con le parole dell’attore sul suo personaggio:

Julian è un uomo d’azione. Affronta qualunque problema natura con il pragmatismo di un meccanico e la sensibilità di un ragazzo cresciuto in una famiglia numerosa. Julian aa quello che vuole e, nonostante rispetti i suoi superiori, non si lascia intimidire dalle gerarchie. Seguici su Instagram.