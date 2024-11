Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 11 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 11 novembre 2024

Grazie all'aiuto di Leander, Vanessa partorisce nel bosco. Successivamente, lo stesso Leander decide che sarà il caso di lottare per essere riabilitato come medico. Christoph perdona Alexandra e riesce a convincerla a non vendere le quote; Markus però vuole vendetta. Max, senza volerlo, fa cadere Imani che si fa male alla spalla; di conseguenza, lei finisce per perdere l'appuntamento con un investitore. Valentina, gelosa come non mai, decide di salare un piatto preparato da Greta, sperando in questo modo di danneggiarla; poi si pente e cerca di rimediare, ma fa cadere il piatto dalle mani di Erik di fronte a tutta la sala….