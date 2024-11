Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 13 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 13 novembre 2024

Max parla con Markus riguardo alla start up di Imani, lui appare molto interessato e la contatta. Pure Christoph sembra interessato ma, visto che lui e Markus non vogliono collaborare, Imani sceglie Markus come investitore. Leander ha il sospetto che Gesine dica bugie sulla questione di Vroni e la pedina. Filma il suo incontro nel bosco con Alexandra e si rende conto a quel punto che la donna l’ha pagata per testimoniare il falso.

Sul video però l'audio non si riesce a sentire. Decide comunque di affrontare Alexandra, che lo ha preceduto e ha detto a Eleni che sta facendo pressioni su Gesine affinché non testimoni in tribunale. Quando Leander mostra il video alle due donne, Eleni crede alla madre e gli dice di lasciare in pace la sua famiglia…