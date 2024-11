Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 14 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 14 novembre 2024

Markus e Christoph non intendono lavorare insieme al progetto di Imani e quindi la ragazza ne prende atto, scegliendo alla fine Christoph. In seguito Maximilian le rivela che è proprio Christoph il padre biologico di Eleni. Vanessa viene dimessa dall’ospedale e passa la prima notte a casa insieme ad Arthur. Vorrebbe allattarlo, ma il bambino rifiuta il seno e quindi passa al biberon.

Valentina chiede al nonno di inviare Noah alle scuderie dicendogli che una porta non chiude bene, in modo tale che lei colga l’occasione di parlargli. Noah in realtà comprende sin da subito che la porta è stata manomessa apposta e se la prende con Valentina, che scappa via a cavallo. Lui la insegue e le chiede cosa le succeda, la ragazza ammette di essere innamorata di lui… Seguici su Instagram.