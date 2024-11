Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 15 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 15 novembre 2024

Imani firma l’accordo con Markus, visto che Eleni garantisce per lui. Max, sempre più preso da Imani, vorrebbe invitare quest’ultima a cena, ma scopre che andrà via il giorno dopo. Valentina capisce che Noah non ha parlato a Greta della sua dichiarazione d’amore; Noah però ripensa sovente alle parole della ragazza, anche se afferma di essere felice con Greta.

Leander con uno stratagemma riesce a incastrare Gesine, che a quel punto dice la verità: è stata pagata per mentire. L'infermiera promette di recarsi insieme a lui in procura a ritrattare tutto e Alexandra, quando lo apprende, è fermamente intenzionata a impedirlo. Il giorno dopo, Gesine sembra scomparsa nel nulla….