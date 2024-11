Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 21 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 21 novembre 2024

Julian chiede a Noah se ha una chance con Eleni; Noah conferma che Eleni – nonostante sia ancora scossa dopo la relazione con Leander – lo trova piuttosto interessante. Erik se la prende con Greta per la questione dei soldi spariti, ma Yvonne interviene in difesa della parente. Michael parla a Leander di un progetto per un ampliamento ospedaliero in Tanzania; il giovane medico accetta con entusiasmo di occuparsene. Carolin e Vanessa sono occupate con Arthur, e Max si propone come aiuto per la spesa. Werner, informato da Erik del furto di denaro, decide di chiamare la polizia…