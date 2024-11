Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 25 novembre 2024

Max ha sempre più il timore che Vanessa e Carolin si trasferiscano con il bambino. Otto ricatta Greta: o gli porta cinquemila euro o parlerà a Noah di tutti i mezzi che ha usato in passato per farlo espellere. Julian si tradisce senza volerlo nel corso del servizio fotografico ad Eleni, e la ragazza si rende così conto che lui non la considera solo un'amica. Valentina sembra essere molto presa da Otto…