Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 26 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 26 novembre 2024

Imani spiega a Eleni che, se Julian le piace, potrebbe anche cominciare una storia con lui; Eleni, però, esclude questa possibilità nel modo più totale. Greta e Noah trascorrono la notte al capanno e la mattina successiva, non appena lei rimane sola, viene raggiunta da Otto che la minaccia: se non le dà i soldi, parlerà con Noah! Julian porta a Eleni un pacco nella serra, ma il pacco finisce per cadere e subito dopo Eleni bacia Julian, ricambiata da lui….