Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 28 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 28 novembre 2024

Greta e Valentina riescono a rintracciare Otto (che trovano ferito nel bosco) e di conseguenza se ne prendono cura. Werner avvisa Erik che Christoph e Alexandra pensano di lui che sia troppo invadente. Julian realizza un servizio fotografico a Eleni e Leander per l’evento di beneficenza. Vanessa dice a Max che deve assolutamente parlare a Imani dei sentimenti che prova per lei. Imani rivela a Max che non sa guidare una bicicletta. Fuori dal Furstenhof, Noah vede Greta intenta a far entrare Otto di soppiatto; il ragazzo si accorge di Otto e chiede spiegazioni a Greta, che però rimane in silenzio… Seguici su Instagram.