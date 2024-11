Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 29 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 29 novembre 2024

Noah è infuriato con Greta, "colpevole" di avegli tenuto nascosto il ritorno di Otto e le sue richieste di aiuto. Greta in realtà intendeva solo proteggere Noah, auspicando che Otto lasciasse Bichleim in tempi brevi. Max vuole insegnare a Imani ad andare in bici, perché lei da piccola ha dovuto lavorare e non ha mai avuto tempo di farlo. Alexandra provoca ancora Leander con la questione del processo, ma lui le tiene resta. Vanessa ha trovato un inquilino per la sua casa in Carinzia, ma Alfons le consiglia di scartarlo dopo aver fatto una ricerca sul web. Imani, dopo aver imparato ad andare in bicicletta, ringrazia Max e lo bacia…