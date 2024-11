Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 4 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 4 novembre 2024

Carolin vorrebbe rivolgere la proposta nuziale a Vanessa, che in realtà ha avuto… la stessa idea! Michael e Alfons si offrono di aiutarle, uno all'insaputa dell'altro. Arriva il giorno del compleanno di Eleni e come sempre la famiglia lo festeggia con un'escursione in montagna, ma – poco dopo la partenza – un aspro litigio tra Markus e Noah fa sì che Eleni preferisca tornare a casa. Werner consiglia a Christoph di perdonare Alexandra. Alfons e Michael intendono collaborare affinché Vanessa e Carolin si facciano reciprocamente la proposta di matrimonio. Greta capisce che Valentina ama Noah…