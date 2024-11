Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 5 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 5 novembre 2024

Carolin e Vanessa si chiedono reciprocamente se vogliono sposarsi: la risposta è affermativa per entrambe. Robert chiede a Greta di far sì che Noah possa convincere i genitori a cancellare la denuncia. Appena giunta in città, Imani si reca al Caffè Liebling per acquistare dei cioccolatini e, nel girarsi, la ragazza si scontra con Max che stava arrivando in quel momento; i due si fissano muti, uniti da quello che subito appare come un colpo di fulmine…