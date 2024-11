Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 6 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 6 novembre 2024

Greta spiega a Robert che intende mantenere separata la sfera personale da quella professionale. Eleni riflette sulla possibilità di rientrare a Francoforte ma decide di rimanere visto che ha appena ritrovato la sua amica Imani. Christoph vede Markus per discutere delle quote e tenta di chiamare Alexandra ma il telefono risulta staccato; Noah li informa che Alexandra era andata al lago Immenthal il giorno prima, c'è stata una tempesta e lei non è mai tornata. Christoph e Markus si recano all'ospedale per capire se la donna sia stata ricoverata. Michael dice che non è tra i ricoverati provenienti dal lago. Un'infermiera porta un carrello con borse ed effetti personali recuperati al lago e appartenenti alle vittime: Markus trova le chiavi di Alexandra.