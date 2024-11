Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 8 novembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 8 novembre 2024

Christoph ha baciato Alexandra, poi però le dice che è stato uno sbaglio e che il pensiero di lei e Markus insieme non gli consente di perdonarla. Carolin appare sempre più agitata per il parto: si sente certa che il bambino stia per nascere e convince persino Max ad annullare una gita in bicicletta di alcuni giorni con degli ospiti dell’hotel. Vanessa tenta di tranquillizzarla ma con scarsi risultati. Carolin si sfoga anche con Helene e la donna le dice di tenere la mente occupata, magari dedicandosi all’annuncio di nascita del bambino.

Eleni chiede a Valentina perché abbia scelto di indossare un braccialetto con il ciondolo raffigurante il cigno. Valentina le rivela che è stata Hildegard a darle il braccialetto. Max racconta alla madre che l'idea dei fiori e del biglietto per Imani è stata un grande flop e che ha fatto una nuova brutta figura con la ragazza…