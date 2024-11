Tempesta d’amore: Eleni e Julian diventano una coppia! E Leander… | Anticipazioni italiane

Il triangolo centrale della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta ufficialmente per avere inizio! Nelle prossime puntate italiane Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) inizierà infatti una relazione con Julian Specht (Tim Borys). Ma dimenticare Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si rivelerà tutt’altro che semplice… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni bacia Julian e poi lo respinge

Accettare la fine di un amore non significa necessariamente essere pronti ad una nuova relazione. Ne sa qualcosa Eleni, che in questi giorni sta provando a lasciarsi alle spalle il ricordo di Leander, avvicinandosi a Julian. Se quest’ultimo è ormai perdutamente innamorato della Schwarzbach, però, lei sarà tutt’altro certa dei propri sentimenti.

E così, dopo aver baciato il giovane chauffeur proprio per capire la natura di ciò che prova nei suoi confronti, la ragazza si tirerà indietro, dichiarando di vedere in Sprecht “solo” un carissimo amico. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni e Julian diventano una coppia

Benché comprensibilmente deluso, Julian non avrà altra soluzione se non accettare la situazione, nella speranza che le cose possano un giorno cambiare. Ed effettivamente i fatti gli daranno ragione! Basteranno infatti pochi giorni prima che Eleni torni ad avvicinarsi a lui… e questa volta non si tirerà più indietro!

Ormai certa dei propri sentimenti, la Schwarzbach inizierà dunque una storia con il simpatico chauffeur, ritrovando finalmente il sorriso. Una notizia che, come prevedibile, colpirà dritta al cuore il povero Leander.

Già a pezzi per l’imminente processo che rischia di distruggere la sua carriera, il medico sopporterà infatti a fatica la vista della donna che ama insieme ad un altro. E non sarà l’unico ad essere a disagio per la situazione… Seguici su Instagram.