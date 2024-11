Tempesta d’amore: Eleni e Julian si baciano! E Leander… | Anticipazioni italiane

Un nuovo amore sta per sbocciare al Fürstenhof! Dopo settimane di sofferenza a causa della fine della sua relazione con Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) tornerà infatti ad aprire il suo cuore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian si innamora di Eleni

Se la ferita per la fine del suo amore con Leander è ancora aperta, da qualche giorno Eleni sembra aver finalmente ritrovato il sorriso… ed il merito è soprattutto di Julian Specht (Tim Borys)! Da poco assunto al Fürstenhof come chauffeur, il ragazzo ha infatti velocemente legato con la bella Schwarzbach, contagiandola con la sua simpatia.

Non c’è dunque da stupirsi se i due trascorreranno sempre più tempo insieme, avvicinandosi ogni giorno che passa. Se Eleni vedrà nel simpatico autista un caro amico, però, lui capirà molto presto di essersi innamorato!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni bacia Julian

Temendo di perdere anche l’amicizia di Eleni, inizialmente Julian proverà a nascondere i propri sentimenti. Complice un servizio fotografico che lo porterà a lavorare a stretto contatto con la sua amata, però, il giovanotto finirà per tradirsi…

Ebbene, inizialmente la Schwarzbach reagirà prendendo parzialmente le distanze da Specht, convinta di non essere pronta per una nuova relazione. Su consiglio dell’amica Imani (Belina Mohamed-Ali), però, poco dopo Eleni deciderà di provare a capire quale sia la natura dei suoi sentimenti per Julian. E qual miglior modo per farlo se non… con un bacio?

Sarà così che – in un momento di vicinanza – Eleni si lascerà andare ad un bacio con Julian! E da quel momento molte cose cambieranno…