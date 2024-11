Tempesta d’amore: Leander scopre che Alexandra ha corrotto Gesine! E prepara una trappola… | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di bugie ed intrighi, la verità sta finalmente per venire alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) scoprirà infatti a quali terribili mezzi sia ricorsa Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) pur di distruggerlo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander sospetta di Alexandra e Gesine

Fino a qualche settimana fa, la vita di Leander sembrava perfetta. Poi, però, tutto è cambiato. Trasformata dal dolore per la perdita della sua ultimogenita Vroni (Selina Weseloh), Alexandra ha infatti sfogato la sua rabbia in una vera e propria crociata contro il povero medico, arrivando a corrompere un’infermiera – Gesine Winter (Eve Lamell) – pur di incastrare il giovane Saalfeld.

Sconvolto da quelle accuse infamanti, Leander ha a lungo dubitato della propria innocenza, tanto da chiudere anche la sua relazione con Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) pur di non far soffrire quest’ultima. Col passare del tempo, però, il medico inizierà a rendersi conto che qualcosa non quadra…

Determinato a fare chiarezza, Leander metterà dunque sotto pressione Gesine nella speranza di ottenere delle risposte… ed effettivamente così sarà! Nel panico, l’infermiera contatterà infatti Alexandra, chiedendole un appuntamento. Peccato solo che la sua telefonata non passerà inosservata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander tende una trappola

Michael (Erich Altenkopf) ascolterà infatti casualmente la conversazione e avvertirà subito Leander, che si lancerà in un rischioso pedinamento delle due donne, riuscendo ad immortalare un loro incontro segreto nel bosco. Le prove raccolte, però, non saranno sufficienti ad incastrare Alexandra…

Accortasi della presenza di Leander, la Schwarzbach riuscirà infatti a giocare d’anticipo, riuscendo a mettere Eleni contro il giovane medico prima ancora che quest’ultimo possa muovere le proprie accuse. Saalfeld, però, non si arrenderà!

Ormai deciso a smascherare il crimine di Alexandra e riabilitare il proprio nome, Leander preparerà dunque una trappola nella speranza di incastrare una volta per tutte la Schwarzbach. E questa volta la fortuna sembrerà finalmente dalla sua parte… Sarà la volta buona? Seguici su Instagram.