Tempesta d’amore: Alexandra corrompe un testimone e incastra Leander! | Anticipazioni italiane

Odio e dolore si fonderanno in una formula devastante nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Completamente trasformata dalla tragica scomparsa di Vroni (Selina Weseloh), Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) orchestrerà infatti un diabolico piano per distruggere la vita di colui che ritiene essere responsabile per la morte dell’adorata figlioletta. E poco importa se la sua vittima sia in realtà totalmente innocente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra vuole distruggere Leander

Sono passate ormai alcune settimane dalla drammatica morte di Vroni, ma gli effetti di questa tragedia sono più visibili che mai. Se la maggioranza di chi amava la giovanissima Schwarzbach si è chiusa nel dolore, Alexandra ha invece reagito con una violenza inaspettata. Devastata da quell’assurda perdita, la donna ha infatti giurato vendetta contro i responsabili!

Come sappiamo, in realtà il decesso di Vroni ha avuto come unica causa l’esuberanza della ragazza, che ha fatto un movimento eccessivo nonostante l’operazione recentemente subita, riaprendo così le proprie ferite. Alexandra, però, non la vede così.

Determinata a trovare un colpevole per la tragedia che l’ha colpita, la donna ha infatti deciso di distruggere la vita di Leander (Marcel Zuschlag), il chirurgo che ha operato Vroni poco prima del decesso di quest’ultima. E niente e nessuno potranno fermarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra incastra Leander con prove false

Come prevedibile, la guerra di Alexandra contro Leander ha causato una profonda frattura all’interno della famiglia Schwarzbach, mettendo Eleni (Dorothée Neff) a dover scegliere tra l’uomo che ama e la propria famiglia. Disperata, la ragazza arriverà a chiedere addirittura l’aiuto di Christoph (Dieter Bach), nella speranza che quest’ultimo possa riportare la madre alla ragione. Tutto, però, sarà inutile…

Se da una parte Alexandra prometterà al fidanzato di patteggiare con la clinica e mettere così fine alla sua guerra, in realtà porterà segretamente avanti un piano diabolico. Non avendo prove contro Leander, la donna deciderà infatti di fabbricarle!

Sarà così che la Schwarzbach contatterà Gesine Winter (Eve Lamell) – l’infermiera che ha assistito Leander durante l’ultima visita a Vroni – e le offrirà del denaro affinché rilasci una dichiarazione infamante contro il giovane medico. E, purtroppo, Gesine accetterà…

Sarà questo l'inizio della seconda fase della diciannovesima stagione di Tempesta d'amore, che vedrà Eleni e Leander divisi da questa terribile bugia, mentre Alexandra dovrà fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni…