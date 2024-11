Tempesta d’amore: Max fa saltare le nozze di Vanessa e Carolin! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che nulla potesse più impedire il meritatissimo happy ending di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), dovrete ricredervi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le attesissime nozze di questa amatissima coppia finiranno infatti per saltare. E la colpa sarà tutta di Max Richter (Stefan Hartmann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max testimone di nozze di Vanessa

Dopo mesi di guerre, crisi e dubbi, Max, Vanessa e Carolin sembrano aver finalmente trovato il loro equilibrio, per il bene di se stessi e del piccolo Arthur. Di fronte alla garanzia di poter essere attivamente parte della vita del suo bimbo, il fitness trainer ha infatti accettato il rapporto tra la sua ex e la Lamprecht.

Per consacrare questa ritrovata armonia e serenità, le due donne si sono dunque lanciate nei preparativi delle loro nozze, facendo a Max una richiesta quantomeno sorprendente: far loro da testimone! Una richiesta che lui accetterà felice. L’idillio non durerà però a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Carolin cancellano le nozze per Max

La situazione precipiterà il giorno stesso dell’attesissimo matrimonio! Recatosi a casa delle due future spose poco prima delle nozze, il fitness trainer ascolterà infatti una conversazione tra le due donne, scoprendo che queste ultime pianificano di trasferirsi in Austria col piccolo Arthur!

Sconvolto, Max accuserà Vanessa e Carolin di aver cospirato alle sue spalle e di volergli portare via il bambino… e a nulla varranno i tentativi delle due donne di calmarlo! Il risultato? Il fitness trainer sarà così furioso da decidere di boicottare le nozze, “ritirandosi” come testimone. E a quel punto Vanessa e Carolin non vedranno altra scelta se non annullare tutto…

Come andrà a finire questa intricata storyline? Per ora vi anticipiamo che ben presto tutto si risolverà per il meglio…